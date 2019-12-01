Incorpora Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE Veracruz tecnología de punta para cirugías ortopédicas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 08:51:34
Veracruz, Veracruz,  7 de agosto de 2025.- El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Veracruz, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realiza procedimientos quirúrgicos ortopédicos seguros y mínimamente invasivos gracias a la incorporación del equipo torre de artroscopia, dispositivo que permite visualizar y tratar problemas dentro de una articulación.

Este nuevo equipamiento, entregado al hospital en enero de este año, es utilizado por los especialistas Víctor García y Viridiana Castillo, quienes en mayo pasado llegaron al nosocomio como parte del proceso de ampliación voluntaria de la jornada laboral a ocho horas. Desde entonces, han otorgado 102 mil 859 consultas y realizado 4 mil 579 operaciones.

Entre las técnicas que se integraron con la llegada de este dispositivo, se encuentra la artroscopia de rodilla, intervención mínimamente invasiva que permite a los médicos atender roturas de menisco, ligamentos cruzados, problemas con el cartílago, fracturas específicas y la extirpación de quistes sinoviales.

Este procedimiento ofrece beneficios como una recuperación acelerada, menor dolor postoperatorio, reducción de los días de hospitalización y menos riesgo de complicaciones, en comparación con las cirugías tradicionales.

Noventa Grados
