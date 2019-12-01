Incorpora Clínica Hospital Chilpancingo del ISSSTE nuevo tomógrafo de 16 cortes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:48:17

Chilpancingo, Guerrero, a 4 de noviembre de 2025.- La Clínica Hospital (CH) Chilpancingo, Guerrero, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, incorporó un nuevo tomógrafo de 16 cortes en la Clínica Hospital (CH) de Chilpancingo, Guerrero, que beneficiará a 143 mil derechohabientes con diagnósticos más rápidos y certeros.

La Subdelegación de Administración en la entidad señaló que el nuevo equipo, de modelo NeuViz 16-Essence de 16 cortes ya se encuentra en la unidad médica, donde se realizan los trabajos de instalación correspondientes para su correcto funcionamiento en el área de Rayos X.

Una vez puesto en marcha, personal de esta sede médica podrá realizar de manera precisa una amplia gama de evaluaciones de cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, hígado, riñones y columna vertebral; así como estudios para detectar masas y tumores, guiar biopsias o atender hemorragias cerebrales.

Con la incorporación del nuevo tomógrafo, las y los derechohabientes no tendrán que trasladarse a otras sedes médicas; además, al ser entregado en comodato genera al organismo un ahorro anual estimado de 3 millones 600 mil pesos.

El ISSSTE avanza en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Cheinbaum Pardo, para brindar servicios de calidad a los 13.9 millones de derechohabientes.