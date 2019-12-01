IMSS y Gobierno Federal colocan primera piedra del Hospital Regional de Especialidades en Culiacán, el más resolutivo de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 28 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la colocación de la primera piedra del nuevo Hospital Regional de Especialidades en Culiacán, un proyecto estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que será el segundo hospital más grande y el de mayor capacidad resolutiva en el estado de Sinaloa, en beneficio de más de 760 mil derechohabientes.

Durante el evento, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la nueva unidad médica forma parte de la expansión de la infraestructura hospitalaria en la entidad, luego de más de tres décadas sin crecimiento significativo pese al aumento de la población afiliada.

El funcionario recordó que el Seguro Social inició operaciones en Culiacán en 1955 con una clínica, y que en 1961 inauguró sus dos primeros hospitales: el Regional No. 1 en la capital del estado y el Gineco-Pediátrico No. 2 en Los Mochis. Sin embargo, durante más de 30 años la infraestructura hospitalaria creció muy poco, lo que provocó saturación en los servicios, mayores tiempos de espera y traslados a otros estados para recibir atención de alta especialidad.

El nuevo Hospital Regional de Especialidades contará con 400 camas, de las cuales 216 serán de hospitalización y el resto estarán destinadas a áreas como Urgencias y Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Pediátricos y de Adultos. Con esta obra, el IMSS incrementará en 140% su capacidad hospitalaria en Sinaloa.

Asimismo, el hospital tendrá 12 quirófanos y equipamiento médico de última generación, entre ellos dos tomógrafos, mastógrafo, resonador magnético, dos equipos de rayos X, tres ultrasonidos, un litotriptor para el tratamiento de cálculos renales y un acelerador lineal para radioterapia, que será el primero del IMSS en el estado.

La unidad médica ofrecerá 48 especialidades, entre ellas Angiología, Cardiología, Gastroenterología, Nefrología, Neurología, Oncología Médica y Quirúrgica, así como Ortopedia y Traumatología.

Además, contará con 30 máquinas de hemodiálisis, tres salas de endoscopía, 12 espacios para quimioterapia, laboratorio, servicios de Medicina Física y Rehabilitación, la primera unidad de Rehabilitación Cardiaca en el estado y una Clínica del Dolor.

Zoé Robledo también informó que el hospital tendrá helipuerto para traslados prioritarios como Código Infarto, Código Cerebro, atención materna y perinatal, así como traslado de órganos.

La nueva unidad será operada por más de 2 mil 540 trabajadores del IMSS, entre personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo. Además, su construcción estará a cargo de ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes actualmente participan en 12 frentes de obra para fortalecer la infraestructura de salud en el país.