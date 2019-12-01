Impulsa Querétaro acciones para la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer infantil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 14:23:59

Querétaro, Querétaro, 2 de febrero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, por lo que febrero ha sido designado como el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil. En este marco, se fortalecen las acciones en los Centros de Salud y Hospitales para promover la detección temprana y el tratamiento oportuno de esta enfermedad.

Para este año 2026 la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI) en conjunto con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica (SIOP) han establecido el lema: "Demostrando el impacto: de los desafíos al cambio", con lo que se destaca cómo los esfuerzos colectivos en el mundo están marcando la diferencia.

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades y presentarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina a partir de una alteración genética en una sola célula, la cual se multiplica de manera descontrolada hasta formar una masa o tumor, que puede invadir otras partes del organismo. En ausencia de tratamiento, la enfermedad progresa, provoca daños severos y puede causar la muerte. A diferencia del cáncer en personas adultas, en la mayoría de los casos de cáncer infantil se desconocen sus causas.

Dado que, en general, no es posible prevenir el cáncer en niñas y niños, la estrategia más eficaz para reducir la morbilidad y mejorar la evolución clínica consiste en priorizar el diagnóstico precoz, seguido de un tratamiento oportuno.

En el periodo de enero a diciembre del 2025 se realizó la aplicación de la Cédula de Detección de Signos y Síntomas de Sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes a 28 mil 289 menores de 18 años, en los Centros de Salud, esta detección es una herramienta de tamizaje.

Durante el mes se llevarán a cabo actividades conmemorativas en las cuatro Jurisdicciones Sanitarias del estado, dentro de las que se incluyen, ferias de salud, elaboración de periódicos murales en Centros de Salud, marchas, rodadas y/o caminatas, pláticas informativas para padres o tutores de niñas y niños menores de 18 años en salas de espera y escuelas.

Todas estas acciones van encaminadas a la difusión para la prevención y detección temprana de los signos y síntomas sugestivos de cáncer en población infantil y adolescente, ya que estos pueden aparecer de manera repentina.

Los síntomas y signos que señalan una sospecha y ante la presencia de alguno de ellos e importante llevarlos a recibir atención médica, son los siguientes:

· Fiebre sin motivo por más de siete días que no cede con medicamentos.

· Pérdida de peso evidente, no intencionado.

· Sueño, cansancio y/o palidez constante.

· Dolores de cabeza frecuentes y de predominio nocturno.

· Moretones repentinos sin justificación.

· Sangrado en encías y/o nariz sin razón aparente.

· Perdida del equilibrio o mareos espontáneos de manera recurrente

· Cambios inesperados en el comportamiento.

· Reflejo de luz blanca en un ojo (leucocoria).

· Dolor óseo en extremidades, persistente y específico, puede acompañarse de aumento de volumen y/o cojera.

· Bolitas en cuello, axilas o ingle mayores a dos cm de diámetro.

· Crecimiento anormal del abdomen.

En el estado de Querétaro, el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer “Felipe Núñez Lara” brinda atención y tratamiento a través del equipo multidisciplinario a niñas, niños y a población adolescente que son diagnosticados con cáncer. Para más información acudir al Centro de Salud.