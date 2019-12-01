Impulsa el CECA el deporte en rehabilitación de personas en tratamiento por adicciones en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de agosto de 2025.- Con el objetivo de fortalecer los procesos de rehabilitación y la prevención de recaídas de las personas que se encuentran en tratamiento por adicciones el Comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud (SESA), Adolfo Ríos Méndez, encabezó el arranque de las clases itinerantes de Kickboxing y plática de concientización sobre la impacto del deporte en la salud mental, que se llevarán a diversos establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones en el estado.

Adolfo Ríos Méndez, destacó que con este tipo de actividades, el CECA reafirma su compromiso de acompañar los procesos de rehabilitación con acciones integrales, que no solo atienden la salud física y mental de los pacientes, sino que también promueven su desarrollo personal y social.

Durante su mensaje, Ríos Méndez expresó que el deporte abre caminos de esperanza y demuestra que con esfuerzo y determinación es posible superar las adicciones, ya que la actividad física es una aliada en la construcción de un proyecto de vida saludable.

Como parte de este evento, el queretano Ronny Jaimes Gómez impartió las clase de kickboxing y plática de concientización, donde el medallista olímpico y Campeón Nacional de Kickboxing, contó con la participación de 150 pacientes de centros de rehabilitación.

En esta sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de ejercitarse, y fortalecer valores como la disciplina, la constancia, la motivación y la confianza en sí mismos, elementos esenciales para consolidar una vida libre de consumo de sustancias. Esta actividad se estará llevando a diversos centros de rehabilitación del estado.