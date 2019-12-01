Impulsa CECA Querétaro espacios 100% libres de humo en centros de rehabilitación

Impulsa CECA Querétaro espacios 100% libres de humo en centros de rehabilitación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 07:23:52
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Querétaro, Querétaro, 10 de abril del 2026.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud (SESA) de Querétaro, impulsa la adopción de Espacios 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco y Emisiones en establecimientos residenciales de atención a las adicciones en la entidad, como una acción prioritaria para la protección de la salud de las y los usuarios.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el comisionado del CECA, Sebastián Granados Ponce, en la que participaron su equipo técnico y 50 representantes de diversos centros de rehabilitación, se presentaron los lineamientos y alcances de este reconocimiento.

Asimismo, se destacó su relevancia como criterio considerado dentro de la cédula de supervisión de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

El comisionado subrayó que, si bien esta medida no es de carácter obligatorio, su implementación resulta fundamental dada la naturaleza de los servicios que se brindan.

“Los establecimientos residenciales son espacios de atención a la salud; por ello, avanzar hacia entornos 100% libres de humo de tabaco y emisiones no solo fortalece la calidad de los servicios, sino que protege de manera directa el bienestar de las personas en proceso de recuperación”, enfatizó.

Durante el encuentro se detallaron los elementos clave para su implementación, entre ellos la eliminación de fuentes de exposición, la colocación de señalización visible y el desarrollo de acciones permanentes de sensibilización dirigidas tanto a usuarios como al personal.

Con estas acciones, se fortalece el acompañamiento institucional y la mejora continua de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones, promoviendo entornos saludables y alineados con las mejores prácticas en materia de salud pública.

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