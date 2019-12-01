Imparte SESA Simposio de Venomología

Imparte SESA Simposio de Venomología
Fecha: 2 de Octubre de 2025
Querétaro, Querétaro, 2 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro, informa que a través del personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 se realiza  en el municipio de Cadereyta de Montes el Simposio de Venomología “Impacto, Diagnóstico y Tratamiento de Accidentes por Artrópodos y Ofidios de interés médico” dirigido a personal médico, de enfermería y áreas afín, con el objetivo de fortificar habilidades y destrezas para incrementar la calidad de la atención a pacientes por accidentes ocasionados por Artrópodos y Ofidios.

Durante las sesiones se analizarán temas como: Los antivenenos Mexicanos y las investigaciones más recientes de estos, historia de la normatividad del alacranismo en México, diagnóstico y tratamiento del paciente grave intoxicado por picadura de alacrán y por mordedura de arañas: latrodectus y loxoceles, entre otros.

Participan 103  profesionales de la salud. La coordinación del simposio está a cargo del responsable estatal del Programa de Intoxicación por Artrópodos y Ofidios Gregorio Gerardo Palma Ángeles.

