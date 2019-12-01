Hospital General de Querétaro logra donación multiorgánica

Fecha: 5 de Noviembre de 2025
Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro informa que el Hospital General de Querétaro logró concretar una procuración multiorgánica, gracias al acto de generosidad y amor de una familia que, en un momento de profundo dolor, decidió decir sí a la vida.

Este gesto solidario no solo honra la memoria de su ser querido, sino que también siembra esperanza y transforma destinos, al brindar una nueva oportunidad de vida a pacientes que esperaban con anhelo un trasplante. Gracias a esta noble donación, diversas personas podrán mejorar de manera significativa su salud y su calidad de vida.

En esta ocasión, un paciente con diagnóstico de muerte encefálica se convirtió en héroe al donar sus órganos, con la autorización de su familia. De esta procuración fue posible obtener riñones, los cuales otorgarán vida, salud y bienestar a quienes los reciban.

La SESA reconoce y agradece la generosidad de la familia donadora, y hace un llamado a la población a sumarse a la cultura de la donación de órganos y tejidos: un acto de amor que trasciende más allá de la existencia y que tiene el poder de salvar y transformar múltiples vidas.

Convertirse en donador voluntario es un paso sencillo y significativo. Para registrarse, basta con escanear el código QR que dirige al Registro de Donadores Voluntarios del Centro Nacional de Trasplantes, disponible en http://cetqro.gob.mx  o directamente en https://dv.cenatra.salud.gob.mx/registrar.php

Asimismo, se invita a todas las personas que decidan ser donantes a compartir su decisión con su familia, ya que ellos son la única instancia legal autorizada para dar el consentimiento final.

