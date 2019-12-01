Hay 8 casos confirmados de Sarampión en Querétaro: Martina Pérez Rendón

Querétaro, Querétaro, 5 de febrero del 2026.- La secretaria de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, confirmó que hay ocho casos confirmados de sarampión en el estado.

En la previa del evento de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que cumple 100 años, la funcionaria estatal aseveró que no se han presentado casos derivados de los primeros contagios e invitó a la población menor de 49 años a vacunarse si no lo han hecho.

“Llevamos ocho casos como se ha estado compartiendo de manera regular en cuanto se van confirmando los casos se va han haciendo de conocimiento de la población, de los primeros aún no hemos tenido casos secundarios”, externó Pérez Rendón.

“Seguimos ofertando la vacuna, aquí es bien importante el trabajo que ustedes nos ayuden (medios de comunicación) a difundir que la vacuna está disponible en los 198 centros médicos, hay algunos en plazas públicas con diferentes horarios y días, invitando a la gente a que se vacune”, sentenció sobre el tema.