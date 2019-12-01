Gobierno de Morelia entrega medicamentos a clínicas Ricardo Flores Magón y Lomas del Pedregal

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2025.- Con el compromiso de seguir fortaleciendo la salud de las y los morelianos, el gobierno encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar llevó a cabo la entrega de medicamentos en las clínicas Ricardo Flores Magón y Lomas del Pedregal, con el propósito de garantizar el acceso a servicios médicos de calidad y mejorar la atención a quienes más lo necesitan.

De esta forma, la Secretaría de Bien Común y Política Social continúa impulsando acciones que contribuyen al bien común de la población, asegurando que los Centros de Salud Municipales cuenten con los insumos necesarios para brindar atención médica oportuna y eficiente.

Asimismo, cabe destacar que las clínicas están siendo reacondicionadas para ofrecer servicios de salud primaria, lo que permitirá atender de manera integral a las familias morelianas y reforzar la infraestructura médica del municipio.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, destacó que “Seguimos trabajando bajo las instrucciones del presidente Alfonso Martínez Alcázar para que la salud en Morelia se dignifique y llegue a todos los sectores de la población. Estas acciones representan el esfuerzo conjunto de un gobierno sensible y comprometido con la gente”.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con el bien común y la salud de todas y todos los habitantes de la capital michoacana, acercando servicios esenciales a cada rincón del municipio, en el objetivo de seguir construyendo aquí el mejor lugar para vivir.