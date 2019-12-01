Gestionan IMSS y Ayuntamiento de Zamora fortalecimiento de infraestructura médica hospitalaria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:52:49

Zamora, Michoacán, 13 de febrero del 2026.- En ampliación de los compromisos establecidos en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, y el presidente municipal de Zamora sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer el hospital existente e impulsar nueva infraestructura en dicha región.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron el plan de fortalecimiento para el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4, que contempla intervenciones mayores de rehabilitación en diversas áreas para mejorar la calidad y oportunidad de la atención médica hospitalaria.

Los ejes de fortalecimiento del HGZ No. 4 se centran en cuatro pilares fundamentales:

1. Urgencias: remodelación y optimización del flujo de atención.

2. Quirófanos: modernización de equipos y espacios quirúrgicos.

3. Consulta de Especialidades: rehabilitación de consultorios de especialidades.

4. Cuidados Intensivos: construcción de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes críticos.

5. Laboratorio: fortalecimiento del equipamiento técnico y capacidad diagnóstica.

Ambas autoridades coincidieron en el interés de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del director general del IMSS, Zoé Robledo, que apunta hacia un nuevo Hospital General de Zona de 90 camas para Zamora en el futuro mediato.

Lo anterior, en vista del crecimiento en la incorporación al Seguro Social, por parte de los sectores patronales y de trabajadores, en diversos rubros como la agroindustria, el comercio y los servicios.

Además de coadyuvar a la atención de áreas de oportunidad en el actual nosocomio en la colonia La Luneta, de Zamora, respecto del servicio de Urgencias.

Por lo que, formalmente, también el gobierno municipal de esa importante región exportadora de frutillas centrará sus esfuerzos en la donación de un espacio físico que permita la construcción de nueva infraestructura física médica hospitalaria.

Como respuesta inmediata, el alcalde de Zamora se comprometió a realizar la donación de un terreno de cuatro hectáreas. Este predio será el cimiento para la construcción de un nuevo hospital de 90 camas, diseñado para desahogar la demanda actual y garantizar el derecho a la salud de los derechohabientes zamoranos y de municipios aledaños.

"Este esfuerzo conjunto entre la Federación y el Municipio es un paso decisivo para saldar una deuda histórica con la salud en Zamora. No solo estamos mejorando lo que ya tenemos, sino que estamos sembrando la semilla de un nuevo hospital que responderá al crecimiento de nuestra región", señaló el titular del IMSS en el estado.

Una semana atrás, autoridades del IMSS representadas por el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero García, junto con el alcalde de Zamora, Carlos Soto Delgado, presidieron la conformación y toma de protesta a los integrantes del Comité Ciudadano.

Este órgano de participación social centrará sus acciones en la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), en la ciudad.

Con estas acciones, el IMSS y el Ayuntamiento de Zamora refrendan su compromiso con el bienestar y la seguridad social de la población zamorana.

Después de la reunión de trabajo, el titular del IMSS en Michoacán recorrió las diversas áreas del HGZ No. 4, dirigido por el doctor Luis Alberto Luna Navarro, tales como Urgencias, Laboratorio, Imagenología, Consulta Externa, Farmacia, Archivo, entre otras.

Lo anterior, para iniciar el proyecto de intervención en el hospital, como actualmente también se hace en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12, en Lázaro Cárdenas.