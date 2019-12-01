Garantiza IMSS Querétaro servicios de Urgencias y Hospitalización el 25 de diciembre

Garantiza IMSS Querétaro servicios de Urgencias y Hospitalización el 25 de diciembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 10:06:43
Querétaro, Querétaro, a 31 de diciembre 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa a su población derechohabiente que el jueves 25 de diciembre se mantendrán en operación los servicios de Urgencias, Hospitalización y Atención Médica Continua en sus unidades médicas.

La atención hospitalaria se otorgará de manera ininterrumpida (24 horas) en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, ubicado en avenida Zaragoza; el HGR No. 2, El Marqués, y el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río.

Asimismo, la UMF No. 6, en San Juan del Río, ofrecerá el servicio de Atención Médica Continua en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
 
De igual forma, se brindará Atención Médica Continua las 24 horas en las siguientes Unidades de Medicina Familiar (UMF):
 
* UMF No. 4, Tequisquiapan;
* UMF No. 7, en San Juan del Río;
* UMF No. 8, en el Municipio de El Marqués;
* UMF No. 9, en Felipe Carrillo Puerto;
* UMF No. 12, Cadereyta;
* UMF No. 15, en Desarrollo San Pablo y la
* UMF No. 17, Santa Bárbara
 
Se recuerda que los servicios de Urgencias están dirigidos a la atención de situaciones que requieren intervención médica inmediata, como traumatismos, afecciones cardiacas o pulmonares, descompensaciones metabólicas en personas con enfermedades crónicas y emergencias obstétricas.
 
En este sentido, el Instituto exhorta a las y los derechohabientes a hacer uso responsable de estos servicios, acudiendo cuando el padecimiento amerite valoración inmediata, a fin de contribuir a una atención oportuna y ordenada.

