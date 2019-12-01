Fortalece SESA la vacunación contra el sarampión

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, desde la detección del primer caso de sarampión registrado en el país en febrero de este año —en una persona procedente de los Estados Unidos y perteneciente a una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación por decisión de sus habitantes—, se reforzaron la vigilancia epidemiológica y las jornadas de vacunación en todo el territorio nacional.

Como resultado del fortalecimiento de estas acciones en la entidad, se identificó un nuevo caso de sarampión en el municipio de Querétaro. Se trata de una mujer de 25 años que participó en una reunión familiar con visitantes del estado de Jalisco, donde se confirmó un caso de sarampión; por ello, se clasifica como caso asociado a importación. Asimismo se confirma otro caso asociado a esta cadena de transmisión, se trata de niña de once años, residente del municipio de Querétaro que también asistió al convivio ya referido.

Ambas pacientes se encuentran en evolución favorable y sin complicaciones, bajo seguimiento médico hasta su recuperación total. De manera paralela, se mantienen las acciones de cerco epidemiológico, que incluyen búsqueda intencionada de casos, revisión de cartillas de vacunación y aplicación de dosis para completar esquemas, entre otras medidas de control.

De igual forma, se refuerzan las acciones de vigilancia epidemiológica en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado, con el objetivo de mantener una respuesta rápida, articulada y eficaz ante posibles casos.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación. De acuerdo con la Cartilla Nacional de Salud, el esquema consta de dos dosis: la primera a los 12 meses y la segunda a los 18 meses o a los seis años, según el año de nacimiento. En el caso de niñas y niños nacidos antes de 2022, la segunda dosis debe aplicarse a los seis años.

Para la población general menor de 49 años, es indispensable revisar la Cartilla Nacional de Salud y verificar la aplicación de dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas; o bien, dos dosis de la vacuna doble viral (SR), que protege contra sarampión y rubéola. Si la persona cuenta únicamente con una dosis aplicada en la infancia o adolescencia, deberá recibir una dosis de refuerzo de la vacuna SR. Quienes ya cuenten con dos dosis no requieren vacunación adicional.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa cuyo único reservorio es el ser humano. Se transmite por contacto con gotitas respiratorias expulsadas al hablar, toser o estornudar, así como por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

Los síntomas incluyen fiebre, enrojecimiento ocular (conjuntivitis), congestión nasal, tos y pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Después aparece un exantema maculopapular —manchas planas y ronchas pequeñas— que inicia en la cabeza y desciende hacia los pies. Las lesiones suelen aparecer alrededor del día 14 tras la exposición y duran de cuatro a siete días, seguidas de descamación.

La Secretaría de Salud intensifica la búsqueda activa de casos probables y mantiene el seguimiento de todos los contactos identificados. En las situaciones que lo ameriten, se aplicarán medidas de control como cerco epidemiológico y bloqueo vacunal alrededor de los casos detectados.

Se exhorta a la población a acudir de inmediato a la unidad médica más cercana ante la presencia de fiebre, erupciones en la piel u otros signos compatibles con sarampión, y a evitar la automedicación.