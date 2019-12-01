Fortalece SESA estrategias de prevención durante el Día Mundial de la Obesidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:21:42

Querétaro, Querétaro, 5 de marzo del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro informa que, en el marco del Día Mundial de la Obesidad, se llevó a cabo un evento conmemorativo en las instalaciones de las oficinas administrativas estatales, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la obesidad.

Durante la jornada se destacó la importancia de fomentar estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar la calidad de vida y reducir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

Como parte de las actividades, se realizaron acciones preventivas mediante la promoción de la actividad física, la instalación de módulos de detección de enfermedades y la difusión de información dirigida a las y los trabajadores.

A través de estas acciones se promovieron hábitos saludables como una medida fundamental para la prevención, reiterando el compromiso institucional con el bienestar de la población.