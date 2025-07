Fortalece SEJUVE programa de salud mental en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 22 de julio del 2025.- En Querétaro se cuenta con el programa de atención psicológica gratuita más grande del país y con el objetivo de llegar a más jóvenes este año se fortalece y amplía sus servicios, así lo dio a conocer la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez quien señaló que “Contigo Sanamente” integra nuevos componentes a su operación.

“Aquí es importante que las y los jóvenes sepan que no están solos. En la Secretaría de la Juventud, tienen un aliado y es por eso que año con año fortalecemos este programa, porque queremos que las y los jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para atender su salud mental. Siempre lo he dicho: está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda. Dejemos atrás los tabúes que por años han estigmatizado a la salud mental”, señaló.

De este modo, se cuenta con el curso de verano Contigo Sanamente, el cual ofrece un entorno seguro, lúdico y terapéutico para niñas, niños y adolescentes que han sido canalizados por presentar malestares emocionales o haber atravesado situaciones de riesgo psicosocial.

Se van a realizar diagnósticos participativos en 113 bachilleratos con brigadas del personal de la SEJUVE, a través de este ejercicio se van a conocer las necesidades de salud emocional y comunitaria para adecuar el contenido de talleres y otras acciones que ofrece el equipo de salud de la dependencia.

Se creó el área de Promoción de la Salud y a través de ella se van a realizar los espacios creativos, los cuales son talleres de diferentes disciplinas artísticas que permiten a las personas expresar sus emociones, con estas acciones se busca realizar trabajo territorial en 42 comunidades del estado de Querétaro, a fin conocer las necesidades de las y los habitantes y establecer un puente de comunicación para la promoción de la salud mental.

Asimismo, comentó que el número de personal se incrementó, por lo que la SEJUVE cuenta con un equipo con más de 70 profesionales de la salud, quienes atienden a través de las tres modalidades del programa: call center, chatbot y psicoterapia; el call center y chatbot, éstos últimos están activos las 24 horas los 365 días del año.

Finalmente, la titular de la SEJUVE dio a conocer que la fecha este programa ha registrado más de 175 mil atenciones a través de los servicios de Primeros Auxilios Psicológicos presenciales y a distancia, psicoterapia individual y grupal y las brigadas en escuelas, empresas y jornadas comunitarias en distintos puntos del estado.