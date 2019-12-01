Fortalece CECA alianzas con Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó una sesión de trabajo con más de 100 directoras y directores de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, con el objetivo de analizar las acciones realizadas de manera conjunta con el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) durante 2025, orientadas a fortalecer la prevención, la atención integral y los procesos de recuperación, en beneficio de las personas usuarias, sus familias y la comunidad en general.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que, a través de estas alianzas, se han desarrollado estrategias, acciones y actividades enfocadas en la prevención de las adicciones, la atención integral y el fortalecimiento del cuidado de la salud mental, en distintos ámbitos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población queretana.

Asimismo, subrayó la importancia de analizar y fortalecer los procesos de mejora continua, particularmente en el acompañamiento, la regulación y la capacitación permanente de los centros, acciones que se continuarán impulsando de manera prioritaria.

En su intervención, el comisionado del CECA, Adolfo Ríos Méndez, informó que durante 2025 se logró beneficiar a más de 22 mil familias mediante actividades y acciones realizadas en coordinación con los centros de rehabilitación, personas en proceso de atención y la comunidad. Añadió que, por concepto de ayudas sociales para la mejora de los establecimientos y becas de internamiento, se destinaron más de 3.2 millones de pesos.

Como parte de la sesión, la jefa del Departamento de Proyectos Educativos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Cecilia Solís Quirino, impartió la capacitación titulada “Salud mental y prevención de adicciones”, dirigida a fortalecer los conocimientos y herramientas del personal directivo de los centros.

En el encuentro se contó con la participación del director general de Educación en Derechos Humanos de la CNDH, Juan Manuel Estrada Juárez; de la directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia, Sonia Angélica Colín Aboytes; la presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la LXI Legislatura, Leonor Mejía Barraza; así como del director del Instituto de Derechos Humanos e Inclusión Social del municipio de Querétaro, José Rolando Valdez Nieto, entre otras personalidades.