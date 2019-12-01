Estudiar Enfermería, la respuesta a una vocación de servicio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 08:29:14

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto del 2025.- La carrera de Enfermería consiste en la formación profesional de especialistas en el cuidado de la salud de las personas, tanto en la prevención como en la atención, rehabilitación y promoción del bienestar físico, emocional y social.

La Enfermería es una disciplina que combina ciencia, técnica y vocación de servicio, enfocada en brindar una atención humana, ética y profesional al paciente en todas las etapas de la vida.

¿Por qué estudiar Enfermería?Estudiar Enfermería es una decisión que trasciende la elección de una simple carrera profesional; es la respuesta a una vocación de servicio arraigada en un profundo interés por el bienestar humano.

La Enfermería es una de las profesiones más respetadas y valoradas a nivel mundial porque se sitúa en el corazón de la atención sanitaria; además, combina la ciencia del cuidado con el arte de la compasión.

Elegir esta carrera significa optar por un campo con un impacto directo y tangible en la vida de las personas, las familias y las comunidades. Un profesional de la Enfermería no solo alivia el sufrimiento físico, sino que también ofrece consuelo emocional, educa para la prevención de enfermedades y aboga por los derechos de los pacientes.

¡UAG, una universidad líder en salud!

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrece la Licenciatura en Enfermería, la cual cuenta con un programa integral y multifacético que prepara al estudiante.

El plan de estudios contiene materias como Anatomía y Fisiología Humana, Bioquímica, Microbiología y Farmacología. Esta base es crucial para comprender el funcionamiento del cuerpo humano, los procesos de enfermedad y los fundamentos de las intervenciones terapéuticas.

El programa de Enfermería de la UAG también ofrece desarrollo de competencias prácticas con asignaturas como Fundamentos de Enfermería, Proceso Enfermero, y las diversas prácticas clínicas médico-quirúrgica, ediátrica, materno infantil, cuidados Intensivos, entre otros, que garantizan una inmersión laboral temprana.

La UAG integra asignaturas como Antropología Filosófica, Ética Profesional de la Enfermería, Bioética y Legislación de la Salud, y Tanatología.

El programa también te forma en materias como Administración de los Servicios de Enfermería, Gestión y Calidad Hospitalaria y Emprendimiento en Enfermería, las cuales otorgan las herramientas para liderar proyectos, optimizar recursos y hasta desarrollar empresas propias en el sector salud.

¿Qué habilidades se necesitan para estudiar Enfermería?

El perfil de un estudiante, más allá del gusto por cuidar a los enfermos, se requiere un conjunto de habilidades robusto, entre ellas:

Vocación de servicio y empatía.

Pensamiento crítico y resolución de problemas.

Inteligencia emocional y resiliencia.

Habilidades de comunicación.

Destreza manual y atención al detalle.

Compromiso con el aprendizaje continuo.

¿Cuánto dura la Carrera de Enfermería?

La estructura del plan de estudios está organizada en 10 cuatrimestres que se traduce en tres años y cuatro meses de formación académica intensiva y con prácticas.

¡No pierdas la oportunidad!

Como puedes leer, la carrera de Enfermería de la UAG forma profesionales capaces de cuidar, liderar y transformar la atención en salud, con alto compromiso humano, científico y social.

Es una opción ideal para quienes desean hacer una diferencia real en la vida de las personas y ser un líder innovador de clase mundial, por eso, ¡no pierdas la oportunidad y conoce más de esta apasionante carrera!