¡Es niña! Nace en Hospital de la Mujer la primera bebé de 2026 en Michoacán: SSM
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 12:00:47
Morelia, Michoacán, a 1 de enero de 2026.- El Hospital de la Mujer, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), registró con éxito el primer nacimiento del año 2026. Se trata de una niña que nació a las 0:09 horas.

La madre, de 26 años, fue ingresada con un diagnóstico de preeclampsia, lo que requirió una intervención inmediata por parte del equipo de especialistas; debido a esta condición clínica se determinó realizar una cesárea para garantizar la seguridad de ambas.

De acuerdo con el reporte médico, la recién nacida presentó un peso de 2.575 kilogramos y una talla de 47 centímetros. Obtuvo una puntuación de 8-8 en el examen rápido Apgar, que se realiza durante los primeros minutos de vida, lo que confirma su excelente estado de salud, respuesta y vitalidad al momento del parto.

La Secretaría de Salud informó que, gracias a la capacidad resolutiva del Hospital de la Mujer y al seguimiento puntual del protocolo de urgencias obstétricas, ambas se encuentran en buenas condiciones de salud y bajo observación médica en el área de recuperación.

Con este primer nacimiento, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso de brindar atención médica de alta calidad, con calidez humana y tecnología de punta para proteger la salud y bienestar de las y los michoacanos.

