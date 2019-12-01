Se registra incendio en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 13:44:20

Zitácuaro, Michoacán, 1 de enero del 2025.- Daños materiales dejó como saldo el incendio de una vivienda registrado en la colonia 6 de Junio del municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que fue durante los primeros minutos de este primero de enero, que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Prolongación De Francisco Serrato, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos Municipales, quienes de inmediato se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se controló el siniestro, mismo que sólo dejó daños materiales.