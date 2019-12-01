Precio del aguacate michoacano se estabilizará con el Superbowl, afirma Alejandro Méndez

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 13:36:49
Morelia, Michoacán, a 01 de enero del 2025.- Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente en el estado, señaló que el incremento en la exportación de aguacate michoacano hacia Estados Unidos que representa el Superbowl, permitirá estabilizar los precios del fruto, pues se vieron afectados por una sobreproducción en el mercado.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que, en reuniones con productores, estos señalaron que el precio del aguacate se mantuvo en niveles bajos, situación que generó inconformidad principalmente entre los pequeños productores; además, aseguraron que hubo ingreso al estado del denominado “oro verde” proveniente de otras entidades del país.

De esta manera, señaló que la alta demanda asociada al Superbowl contribuirá a incrementar el precio del aguacate, especialmente para los pequeños productores; aclaró que el valor económico del fruto es determinado directamente por el mercado.

Asimismo, Alejandro Méndez precisó que la dependencia a su cargo tiene como prioridad la protección de los bosques y asegurar que haya una producción sustentable, por lo que se vigila que  reduzca el impacto ambiental que representa la producción de aguacate, con acciones como el Guardián Forestal, entre otras.

