Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor

Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 12:47:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 1 de enero del 2026.- Una persona más perdió la vida a consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre. La Secretaría de Marina informó que este 1 de enero falleció una mujer de 73 años, quien permanecía hospitalizada debido a las lesiones sufridas en el accidente.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló la dependencia a través de redes sociales.

Con este deceso, la cifra de víctimas mortales asciende a 14: 10 mujeres, de entre 6 y 73 años de edad, y cuatro hombres, cuyas edades oscilaban entre los 63 y 65 años.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro y continúan brindando atención a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Se registra incendio en Zitácuaro, Michoacán
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Reportan dos heridos por balas perdidas en Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
En 2025 la FGE Michoacán aseguró más de 137 mil dosis de narcóticos, y detuvo a 242 personas 
Precio del aguacate michoacano se estabilizará con el Superbowl, afirma Alejandro Méndez
Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor
Detienen a exalcalde de Atoyac por presunto homicidio doloso en Veracruz
Comentarios