Suman 14 víctimas por descarrilamiento del Tren Interoceánico tras fallecimiento de adulta mayor

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 12:47:31

Ciudad de México, 1 de enero del 2026.- Una persona más perdió la vida a consecuencia del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre. La Secretaría de Marina informó que este 1 de enero falleció una mujer de 73 años, quien permanecía hospitalizada debido a las lesiones sufridas en el accidente.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló la dependencia a través de redes sociales.

Con este deceso, la cifra de víctimas mortales asciende a 14: 10 mujeres, de entre 6 y 73 años de edad, y cuatro hombres, cuyas edades oscilaban entre los 63 y 65 años.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro y continúan brindando atención a las personas lesionadas y a los familiares de las víctimas.