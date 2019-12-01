Enfatiza Gobierno de Querétaro la importancia de vacunarse contra la influenza

Querétaro, Querétaro, 13 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que hasta el momento se han aplicado 317 mil 980 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que significa un avance de 48.96 por ciento de la meta estatal programada (649 mil 406).

En el estado de Querétaro, al 12 de diciembre se tiene registro de seis casos positivos a influenza estacional. Se trata de uno en el municipio de Ezequiel Montes, dos en San Juan del Río, dos en Querétaro y uno en Tequisquiapan. Hasta la fecha en lo que va de la temporada no se han registrado defunciones. A nivel nacional al 8 de diciembre se han reportado 952 casos positivos y se han notificado cinco defunciones, dos en Tabasco, una en el estado de Guerrero, una en Quintana Roo y una en Yucatán.

Durante la temporada de frío se incrementa el riesgo de presentar infecciones respiratorias agudas, entre ellas la influenza, por lo que se exhorta a los grupos de personas de entre seis a 59 meses de edad, de 60 años y más, embarazadas, personal de salud, así como a los grupos de riesgo (personas con enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y obesidad mórbida), a aplicarse la vacuna, con la finalidad de evitar complicaciones.

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus del mismo nombre, que se caracteriza por el inicio súbito de fiebre alta, tos (generalmente seca), dolor de cabeza, garganta, articulaciones y músculos, intenso malestar y abundante secreción nasal. Aunque en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen en una semana, en personas con enfermedades crónicas puede causar complicaciones graves e incluso la muerte.

Para facilitar el acceso a la vacunación, en Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) se aplicará la vacuna en los 198 centros de salud de los 18 municipios, conforme al horario habitual de cada unidad. Además, se instalará un puesto de vacunación en Plaza de Armas, que funcionará de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas.

También se aplica por el ISSSTE en la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el kiosco del jardín principal de lunes a viernes de 09:00 a 12:30 horas. En las unidades de Medicina Familiar del IMSS se aplica de lunes a viernes en horario de trabajo de cada una y se colocan los siguientes puestos de vacunación:

Los sábados y domingos de 10:00 a 16:00 horas en Aurrera Tintero, Satélite y Peñaflor, así como en Soriana Sendero y Walmart Bernardo Quintana.

Sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas en Costco, Mercado de La Cruz y Tepetate.

Los sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas en el Mercado Escobedo, Sams Club Plaza de Toros, Tienda del Sol, La Comer de Zaragoza y Soriana Ensueño.

Sábados y domingos de 10:30 a 16:30 horas en Walmart Juriquilla, Plaza Portal, Plaza Antea, SAMS Club Bernardo Quintana y Fresco Juriquilla.

La Secretaría de Salud emite las siguientes recomendaciones para prevenir la influenza y otras enfermedades respiratorias:

Acudir a vacunarse si pertenece a los grupos de riesgo.

Utilizar cubreboca en caso de presentar síntomas respiratorios.

Evitar cambios bruscos de temperatura y abrigarse de forma adecuada.

Lavarse las manos con frecuencia.

Ventilar habitaciones y desinfectar superficies de uso común (en casa, el trabajo, la escuela).

Cubrir boca y nariz al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo interno del codo.

Incrementar el consumo de alimentos ricos en vitaminas A y C, así como la ingesta de líquidos.

Evitar exponerse a lugares extremadamente fríos o con hielo.Evitar el uso de hornillas, anafres o chimeneas en espacios cerrados. No automedicarse y acudir al médico ante fiebre o malestar general.



Cabe señalar que la prevención es la mejor herramienta para cuidar la vida y el bienestar de todas y todos. Vacunarse, abrigarse y mantener hábitos saludables son acciones sencillas que hacen una gran diferencia durante la temporada invernal.