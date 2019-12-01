Encabeza titular de la SESA toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Oftalmólogos de Querétaro

Encabeza titular de la SESA toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Oftalmólogos de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 12:52:18
Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, presidió la toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Oftalmólogos Médicos del Estado de Querétaro, A.C., ceremonia en la que destacó la relevancia del ejercicio profesional de las y los oftalmólogos en la preservación de la salud visual.

Esto al atender uno de los sentidos más valiosos y contribuir de manera directa a la calidad de vida de la población queretana.

Durante su mensaje, reconoció la labor realizada por la Mesa Directiva correspondiente al periodo 2024-2026, presidida por Fabiola Peña Guani, subrayando el compromiso, el profesionalismo y las acciones desarrolladas a favor de la atención oftalmológica en la entidad.

Asimismo, expresó una cordial bienvenida y los mejores deseos de éxito al Consejo 2026–2028, que estará encabezado por Roberto Varela Gress, el cual fortalecerá las estrategias orientadas a la promoción, prevención y cuidado de la salud visual en el estado.

