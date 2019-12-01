Encabeza SESA sesión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 20:26:55
Querétaro, Querétaro, 10 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la novena reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), en la que se revisaron y analizaron los panoramas epidemiológicos del paludismo, de las enfermedades cardiometabólicas y de la transmisión vertical de VIH (madre-hijo/hija).

En su mensaje, Pérez Rendón destacó que el CEVE constituye un órgano de coordinación fundamental, donde confluyen los esfuerzos de instituciones de distintos sectores con un mismo propósito: fortalecer la vigilancia epidemiológica como herramienta clave para la detección temprana, prevención y control de enfermedades, contribuyendo de manera directa a la protección de la salud de la población queretana.

Participaron en la sesión el subcoordinador general médico, Francisco José Rivera Pesquera; la subdirectora de Epidemiología, Rosalba Romero Silis, entre otras personalidades.

