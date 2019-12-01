En un solo día, HR “Presidente Benito Juárez” del ISSSTE en Oaxaca realiza 30 cirugías de cataratas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 13:58:52

Oaxaca, Oaxaca, a 1 de diciembre de 2025.- El Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” en Oaxaca, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó exitosamente una jornada quirúrgica de cataratas, la cual benefició a 30 derechohabientes en un solo día.

La subdirectora médica del nosocomio, Claudia Santiago Jarquin, señaló que el pasado 15 de noviembre se realizó el cálculo de la lente de todos los pacientes y una semana después, el 23 de ese mes, se llevaron a cabo los procedimientos.

“La jornada formó parte de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata ‘Ver por México’ que es impulsada desde el Gobierno Federal. (...) Se obtiene un gran beneficio para el paciente porque el cálculo de lente, por así decirlo, viene incluido, no representa un gasto para el hospital ni para la derechohabiencia”, subrayó.

Santiago Jarquin destacó que en estas jornadas los principales beneficiarios son las y los derechohabientes adultos mayores, ya que es la población que tiene este padecimiento con mayor frecuencia.

“Los adultos mayores necesitan de todos los sentidos para poder valerse por sí mismos. (...) Al recuperar la visión el derechohabiente es más independiente, disminuye el riesgo de sufrir algún accidente o fractura, por lo tanto, su calidad de vida aumenta”, indicó.

Explicó que, a través de la técnica quirúrgica para fragmentar el cristalino opaco con un ultrasonido y extraer la catarata (facoemulsificación), les fueron colocadas a las y los pacientes una lente intraocular (LIO) que permite restaurar la vista, sin costo para el derechohabiente.

Finalmente, Santiago Jarquin subrayó que lograr esta jornada quirúrgica de manera exitosa se enmarca en el Plan de 25 puntos para la Transformación del ISSSTE, impulsado por el director general, pues tuvo como objetivo disminuir los tiempos de espera para cirugía y poner en el centro a la derechohabiencia.

“Jornadas médicas como la que realizamos refrenda la humanización en los servicios de salud, además de brindar al derechohabiente una atención con calidad y calidez”, concluyó.

Por su parte, la derechohabiente beneficiada, Rosa María Cabrera Domínguez, expresó su agradecimiento con el ISSSTE, así como con el equipo médico que la atendió durante la cirugía.

“Estoy muy agradecida con toda la experiencia que he tenido aquí en el área de oftalmología; la doctora que me atendió fue muy amable”, indicó.