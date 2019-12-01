En Querétaro la salud mental es un derecho, no un privilegio: Virginia Hernández

En Querétaro la salud mental es un derecho, no un privilegio: Virginia Hernández
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 19:40:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez reiteró el compromiso de Gobierno del Estado de ofrecer servicios de atención a las y los jóvenes del estado que están pasando por un momento difícil y con ello, prevenir situaciones de riesgo. 

“En Querétaro la salud mental es un derecho, no un privilegio, por eso brindamos atención psicológica gratuita a la juventud del estado, porque queremos que estén bien en todos los sentidos. Y hoy, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio queremos recordarles que no están solos, cuentan con la SEJUVE”, expresó. 

A su vez, Virginia Hernández señaló que con el programa Contigo Sanamente se han atendido a 182 mill 839 jóvenes de los 18 municipios a través de la promoción de la salud psicoemocional, psicoeducación, el asesoramiento psicológico y acompañamiento emocional.

Finalmente, la funcionaría estatal recordó que SEJUVE cuenta con un equipo con más de 70 profesionales de la salud, quienes prestan atención psicológica las 24 horas los 365 días del año a través del chatbot en el número 442 144 37 40 opción 6.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Uruapan, Michoacán 
Ejecutan a una persona en Morelia, Michoacán
Autoridades de la SSP Michoacán fortalecen lazos de cooperación con el país de Panamá 
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Más información de la categoria
Alcaldesa de Erongarícuaro se ve involucrada en accidente automovilístico en la Zacapu-Morelia; no quiere hacerse responsable de los daños causados
Muere con su propia arma capitán de la marina, exjefe de la aduana de Manzanillo: Se acumulan muertes de marinos vinculados a red de huachicoleo fiscal de alto nivel
FGR no víncula a Adán Augusto en el caso Hernán Bermúdez Requena; dice no hay pruebas contra él
Leonel Godoy no atendió alerta de los granadazos, por omiso es responsable: Memo Valencia
Comentarios