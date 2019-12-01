En Querétaro la salud mental es un derecho, no un privilegio: Virginia Hernández

Querétaro, Querétaro, 9 de septiembre del 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez reiteró el compromiso de Gobierno del Estado de ofrecer servicios de atención a las y los jóvenes del estado que están pasando por un momento difícil y con ello, prevenir situaciones de riesgo.

“En Querétaro la salud mental es un derecho, no un privilegio, por eso brindamos atención psicológica gratuita a la juventud del estado, porque queremos que estén bien en todos los sentidos. Y hoy, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio queremos recordarles que no están solos, cuentan con la SEJUVE”, expresó.

A su vez, Virginia Hernández señaló que con el programa Contigo Sanamente se han atendido a 182 mill 839 jóvenes de los 18 municipios a través de la promoción de la salud psicoemocional, psicoeducación, el asesoramiento psicológico y acompañamiento emocional.

Finalmente, la funcionaría estatal recordó que SEJUVE cuenta con un equipo con más de 70 profesionales de la salud, quienes prestan atención psicológica las 24 horas los 365 días del año a través del chatbot en el número 442 144 37 40 opción 6.