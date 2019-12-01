En Michoacán, más de 5 mil enfermos renales: Elías Ibarra

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:56:04

Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre del 2025.- Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), declaró que en el estado hay registro de alrededor de cinco mil 500 pacientes con enfermedad renal; advirtió que se trata de un problema de salud de alcance mundial que continúa en aumento.

Señaló que los pacientes registrados se encuentran en distintas fases de la enfermedad.

El secretario de Salud explicó que la insuficiencia renal crónica se asocia a factores como la diabetes, la hipertensión, antecedentes genéticos, bacterias, virus, uso prolongado de ciertos medicamentos e infecciones en los riñones.

Reconoció que municipios como Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Zinapécuaro, entre otros, presentan una mayor incidencia de este padecimiento, con énfasis en el municipio de Hidalgo, por lo que en esa región, dijo, se ha reforzado la atención a personas sin seguridad social mediante la apertura de una Clínica de Hemodiálisis equipada con nuevas máquinas y horarios ampliados.

También, Elías Ibarra informó que se habilitó el Hospital de Ciudad Hidalgo y se puso en marcha atención pediátrica para menores con afecciones renales. También se recuperó el programa de trasplante renal gratuito en el Hospital Civil de Morelia, que otorga de manera gratuita cirugía, hospitalización, suministro de inmunosupresores, pruebas de compatibilidad y seguimiento especializado posterior a la cirugía.