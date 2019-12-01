Emite COFEPRIS Aviso de Riesgo por Falsificación del producto Keflex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 13:08:14

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió un Aviso de Riesgo de Medicamentos sobre la falsificación del producto KEFLEX (Cefalexina) 500 mg, caja con 12 tabletas, con número de lote 031-2051 y fecha caducidad 12 MAY 25.

El aviso de riesgo se emite como resultado del análisis técnico-documental de la información presentada por los LABORATORIOS EUROFARMA DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., titular del registro sanitario, quien indicó que el producto KEFLEX (Cefalexina) 500 mg, caja con 12 tabletas, con número de lote 031-2051 y caducidad 12 MAY 25, no fue importado por ellos, lo que permite concluir que se trata de un producto falsificado.

Entre las irregularidades identificadas por la empresa, destaca que el producto no contiene la cantidad del principio activo y la fecha de caducidad del producto original corresponde a 12 MAY 23, por lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

Población en general:

No adquirir ni usar el producto KEFLEX (Cefalexina) 500 mg, con número de lote 031-2051, con cualquier fecha de caducidad, ya que puede ocasionar daños a la salud.

La automedicación puede tener efectos secundarios, interacciones con otros medicamentos o con alimentos potencializando o disminuyendo su efecto, además de presentar resistencia a los antibióticos entorpeciendo su eficacia, enmascaramiento de enfermedades dificultando su tratamiento o recuperación.

En caso de identificar a la venta el producto antes referido o contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Reportar cualquier reacción adversa o malestar al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Distribuidores y farmacias: Adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria, aviso de funcionamiento y la documentación de la legal adquisición del producto.