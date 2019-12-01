Emite COFEPRIS Aviso de Riesgo de Medicamentos sobre la Falsificación del producto Zanidual

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 14:26:44

Querétaro, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite Aviso de Riesgo de Medicamentos sobre la falsificación del producto Zanidual(Enalapril, Lercanidipino) 20 mg/10 mg, en presentación de caja con 14 tabletas.

Como resultado de las acciones de vigilancia sanitaria se identificaron dos lotes del producto Zanidual (Enalapril, Lercanidipino) 20 mg/10 mg, como falsificados durante la comparecencia con la empresa GRIMANN, S.A. DE C.V., titular del registro sanitario.

Características para identificar los productos:

• Lote CE2F05 con fecha de caducidad AGO 24, presenta las siguientes anomalías: la fecha de caducidad corresponde a la del producto original. Además, presenta baja calidad de impresión.

• Lote CE1B01 con fecha de caducidad MAR 25, presenta las siguientes anomalías: La fecha de caducidad no corresponde a la del producto original, que es MAR 23.

La comercialización de este producto representa un riesgo para la salud de la población, ya que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas con las que fue elaborado. Por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad.

Ante estos hechos COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A los profesionales de la salud y población en general:

• No adquirir ni utilizar el producto Zanidual (Enalapril, Lercanidipino) 20 mg/10 mg con los números de lote mencionados anteriormente, con cualquier fecha de caducidad.

• En caso de identificar el producto a la venta o si cuenta con información sobre la posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

• Si utilizó el producto con las características señaladas y presentó cualquier reacción adversa o malestar, reportarlo al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Distribuidores y farmacias:

• Adquirir únicamente medicamentos con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento; de igual forma, contar con la documentación de la legal adquisición del producto.

• Si existen dudas sobre la originalidad del medicamento, puede contactar al titular del registro sanitario para que sea confirmada la autenticidad. Para identificar al titular del registro sanitario, puede consultar los datos en la página de consulta de registros sanitarios DE COFEPRIS.

• Consultar la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos para evitar la adquisición de productos en establecimientos que incumplen con la legislación sanitaria vigente.