Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria de Medicamentos por falsificación de Mejoralito Pediátrico y CONTAC ULTRA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 07:15:46

Querétaro, Querétaro, 26 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una Alerta Sanitaria de Medicamento por la falsificación de los productos Mejoralito Pediátrico y CONTAC ULTRA, cuyo titular de los registros sanitarios es HALEON CONSUMER HEALTHCARE S. DE R.L. DE C.V., e indicó que los números de lote que se describen a continuación fueron falsificados:

· Mejoralito Pediátrico (Paracetamol) 80 mg, lote 1912000002, con fecha de caducidad DIC 2026, en presentación de caja con 30 tabletas masticables: El número de lote no es reconocido.

· CONTAC ULTRA (Paracetamol / Fenilefrina / Clorfenamina), tableta 500 mg, 5 mg y 2 mg, lote 2003000064, con fecha de caducidad DIC 2028, en presentación caja con16 tabletas (4 sobres con 4 tabletas cada uno). El número de lote coincide con uno comercializado por la empresa sin embargo la caducidad original corresponde a FEB 2022.

Al tratarse de lotes falsificados se desconoce la calidad sanitaria de los ingredientes, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, lo que los convierte en un riesgo para la salud de los consumidores, ya que no se garantiza su calidad, seguridad y eficacia.

Por lo anterior, la COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población en general:

· No adquirir ni usar los productos Mejoralito Pediátrico (Paracetamol) 80 mg con el número de lote 1912000002 y CONTAC ULTRA (Paracetamol / Fenilefrina / Clorfenamina), tableta 500 mg, 5 mg y 2 mg con número de lote 2003000064 con cualquier fecha de caducidad, ya que pueden ocasionar daños a la salud.

· En caso de identificar a la venta los productos referidos, no adquirirlos y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

· Reportar cualquier reacción adversa o malestar al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx .

A distribuidores y farmacias,adquirir medicamentos únicamente con distribuidores autorizados y validados por la empresa titular del registro sanitario, mismos que deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, así como con la documentación de la legal adquisición del producto.