Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria de alimentos por la Falsificación de productos Abbot

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:43:41

Querétaro, Querétaro, 4 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite Alerta Sanitaria de Alimentos por la falsificación de dos productos de la empresa ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Lo anterior derivado del análisis técnico-documental de la información presentada por ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. de C.V., quien identificó los productos enlistados a continuación:

Similac Isomil 1 fórmula con hierro no láctea para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de soya: Presentación: lata de 400 g, con número de lote 37055NNR, con fecha de caducidad 18 OCT 2025, con la observación que el fabricante no reconoce el número de lote.

Similac Total Comfort Etapa 1 fórmula con hierro para lactantes con necesidades especiales de nutrición, a base de proteína de suero parcialmente hidrolizada con bajo contenido de lactosa: Presentación: lata de 360 g, con número de lote 00274TVE, con fecha de caducidad 06 JUL 2026, con la observación que el fabricante no reconoce el número de lote.

La comercialización de estos productos falsificados representa un riesgo a la salud de la población ya que se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas con las que fue elaborado, por lo que no se garantiza su seguridad, eficacia y calidad.

Adicionalmente, el fabricante ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. de C.V., identificó la comercialización irregular de los productos referidos, a través de plataformas de venta, redes sociales y mercado informal, lo que aumenta el riesgo de adquirir productos falsificados, adulterados, alterados, contaminados, robados o productos destinados a destrucción.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

A la población en general: