Emite COFEPRIS Alerta de publicidad engañosa por comercialización de Ajo Negro

Querétaro, Querétaro, 11 de agosto del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, como resultado de la vigilancia sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emite Alerta Sanitaria de publicidad engañosa de la comercialización del producto Ajo Negro plus Duo Pack DIABETES.

Se identificó que el producto Ajo Negro Plus Duo Pack DIABETES, caja con dos frascos de 50 tabletas cada uno, se comercializa como suplemento alimenticio y se publicita de manera errónea y exagerada al atribuirle propiedades rehabilitadoras o terapéuticas, además de hacer alusión a tratar padecimientos crónicos como la diabetes, afecciones de la vista, llagas en el cuerpo, sueño inexplicable, cansancio excesivo, boca amarga, problemas de riño, glucosa alta; esto incumple con lo establecido en los artículos 212; 215, fracción V; de la Ley General de Salud y lo concerniente a los artículos 173 y 174 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.

Asimismo, la comercialización del producto Ajo Negro Plus Duo Pack DIABETES a través de sitios web, redes sociales, tiendas de autoservicio y distribuidores independientes, así como la publicidad con cualidades que no corresponden a su función o uso, infringe con lo establecido en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

Con relación a los ingredientes declarados en su etiquetado como: wereke, prodigiosa, guarumbo y nimbo de la india, estos no indican presentación ni cantidades empleadas, por lo que su combinación puede potencializar efectos tóxicos. En el caso del Aloe vera, este puede ocasionar cólicos gastrointestinales o desequilibrio electrolítico, así como daño hepático en tomas prolongadas o sobredosis.

A su vez, la empresa fabricante y/o importadora, no ha presentado o demostrado con evidencia científica ante COFEPRIS que los ingredientes empleados en la elaboración del producto justifiquen la intención de uso y su seguridad, tal y como lo establece la legislación vigente en la materia.

COFEPRIS informa que el producto Ajo Negro Plus Duo Pack DIABETES, caja con dos frascos de 50 tabletas cada uno, no cuenta con estudios que garanticen la seguridad, eficacia y calidad, por lo que su uso o consumo representa un riesgo para la salud, debido a que se desconoce el origen, condiciones sanitarias y proporciones empleadas de los ingredientes, así como el proceso de fabricación, almacenamiento y transporte.

Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones a la población:

· No adquirir, ni recomendar el uso del producto Ajo Negro Plus Duo Pack DIABETES, caja con dos frascos de 50 tabletas cada uno, así como cualquier otro producto que incumpla la normatividad sanitaria vigente, ya que puede ocasionar un daño grave a la salud.

· Si cuenta con algún padecimiento que requiera un tratamiento debe acudir con un profesional de la salud, quien, a través de valoración, estudios y análisis, le proporcionará un diagnóstico y el tipo de tratamiento a seguir.

· No combinar estos productos con otros medicamentos, ya que se desconoce si puede existir reacciones o interacciones que puedan poner en riesgo la salud.

· En caso de identificar el producto antes mencionado, no adquirirlo y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

Finalmente, por tratarse de productos que incumplen con la legislación sanitaria vigente, no deberán ser comercializados por ninguna vía, ni distribuidos por servicios de paquetería, mensajería nacional y/o internacional, ni ser publicitados en sitios web o en páginas de redes sociales de ninguna índole dentro del territorio nacional. De lo contrario, se contravienen las disposiciones de esta autoridad sanitaria y puede ser acreedor a las sanciones administrativas que resulten conducentes.