Efectúa SESA Jornada de Esterilización Canina y Felina en Huimilpan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Agosto de 2025 a las 17:42:58
Huimilpan, Querétaro, a 29 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, a través del personal de la Jurisdicción Sanitaria número uno, llevó a cabo una Jornada de Esterilización Canina y Felina en  la  en el Telesecundaria “Santos Degollado” ubicada en la localidad de San Ignacio, municipio de Huimilpan, como parte del proceso de Certificación como Comunidad Promotora de la Salud.

Durante la jornada, y en colaboración con el Centro de Atención Animal Municipal, se realizaron 17 esterilizaciones (11 a perros y seis a gatos), acción que contribuye al control de la sobrepoblación animal, previene el abandono y fomenta la tenencia responsable de los animales de compañía.

Asimismo, se aplicaron 63 vacunas antirrábicas (56 a caninos y siete a felinos), reforzando la estrategia de prevención de enfermedades zoonóticas, en beneficio de la salud animal y de la población en general.

Con estas acciones, avanza la población de la comunidad de Huimilpan hacia el camino de la certificación como Comunidad Promotora de la Salud. Las actividades fueron coordinadas por Itzel Adriana Hernández Zamudio, Santiago Villareal y Miriam Soria Valentín, quienes destacaron la importancia de la participación comunitaria para lograr un entorno más seguro, saludable y solidario.

 

