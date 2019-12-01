Disminuyó 29% embarazo adolescente en Michoacán: Seimujer

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero del 2026.- Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas (Seimujer), informó que en el estado se logró una disminución del 29 por ciento de embarazos en adolescentes, hecho que consideró fundamental para la promoción de la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres en Michoacán.

En conferencia de prensa, la funcionaria estatal recalcó que esta cifra se traduce en un cambio de vida para tres mil 400 menores de edad aproximadamente, únicamente del inicio de la administración en 2021 al 2025. Enfatizó, de esta manera más de tres mil adolescentes podrán seguir con su proyecto de vida.

En este sentido, señaló que fueron 812 casos menos en el citado periodo de tiempo, siendo el 2025 el año más bajo en materia de embarazo adolescente en la última década.

Alejandra Anguiano destacó que continúan desde la dependencia a su cargo con campañas para la difusión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como por ejemplo, sobre menstruación digna, “es momento de jugar, no de ser mamá” que busca la prevención de embarazo, así como la línea telefónica ILE, IVE y SAS “Tú decides 075”.