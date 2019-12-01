Destaca SESA el compromiso de las y los nutriólogos en el fortalecimiento de estilos de vida saludables

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Nutrióloga y el Nutriólogo, este 27 de enero, reconoce la invaluable labor que desempeñan como educadores, comunicadores y promotores de hábitos saludables, contribuyendo de manera directa a mejorar la calidad de vida de la población.

Como profesionales expertos en alimentación y nutrición, las y los nutriólogos son fundamentales para la educación nutricional en todos los ámbitos, ya que brindan información confiable y basada en evidencia científica, lo que permite combatir mitos y creencias populares que afectan de forma negativa la salud.

Mediante el uso de herramientas de orientación y educación alimentaria, la nutrióloga y el nutriólogo contribuyen a la prevención y control de enfermedades crónicas como la obesidad, la cual representa un factor de riesgo para la diabetes, las enfermedades cardiovasculares (incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), los trastornos musculoesqueléticos como la osteoartritis, una enfermedad degenerativa altamente incapacitante, así como algunos tipos de cáncer.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presentaban sobrepeso, de los cuales 160 millones vivían con obesidad, lo que subraya la importancia del trabajo preventivo en nutrición desde edades tempranas.

Asimismo, las y los profesionales de la nutrición diseñan y establecen planes de alimentación adecuados a cada etapa de la vida y a las condiciones de salud de las personas, como en la infancia, la adolescencia, el embarazo y la edad adulta, así como en casos de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, entre otros padecimientos.

También participan activamente en la educación de las madres sobre la importancia de la lactancia materna exclusiva, como base de una adecuada nutrición desde el nacimiento y como estrategia para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en niñas y niños.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2025, el personal de la Brigada de Estilos Saludables de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) otorgó 103 acciones de alimentación correcta, 60 de actividad física, 50 de consumo de agua, 48 de etiquetado nutrimental y 22 de lactancia materna, entre otras, beneficiando a 22 mil 805 personas en la entidad.