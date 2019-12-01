Destaca Martí Batres mejoras en la UMF “Frontera Centla”, Tabasco, durante visita de supervisión

Ciudad de México, a 19 de octubre de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, visitó la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Frontera Centla”, en Centla, Tabasco, donde verificó las mejoras en la infraestructura de esta unidad, que brinda servicios médicos de primer nivel a 7 mil 56 derechohabientes.

Destacó que, a través del programa La Clínica es Nuestra 2026, la UMF recibió 740 mil pesos para instalar sistemas de videovigilancia y bombeo. Estas mejoras fortalecen la seguridad de las instalaciones y el suministro de agua para el funcionamiento de los servicios.

“Esta tarde noche visitamos también la Unidad de Medicina Familiar 'Frontera Centla' del ISSSTE, ubicada en Tabasco. Aunque es una unidad de primer nivel, cuenta con módulo resolutivo para atender urgencias, sistema de videovigilancia, pozo de agua y sistema propio de bombeo adquirido con recursos del programa La Clínica es Nuestra y una amplia farmacia”, detalló en sus redes sociales.

El titular del Instituto también resaltó que la unidad cuenta con un módulo resolutivo para atender urgencias por padecimientos como gastroenteritis o faringitis, así como otras afecciones que, de acuerdo con la valoración médica y la capacidad resolutiva del primer nivel, no requieren referencia a unidades de segundo o tercer nivel.

Durante su recorrido por la farmacia, corroboró un abasto del 95.75 por ciento, de un total de 235 claves de medicamentos. Asimismo, señaló que se realizan gestiones permanentes para su resurtimiento, a fin de dar continuidad a los tratamientos de la derechohabiencia.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE trabaja en el fortalecimiento de sus unidades médicas a nivel nacional para garantizar atención médica digna y oportuna.