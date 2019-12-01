Destaca Martí Batres importancia de Estrategia de Medidas Saludables en el ISSSTE

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó en la conferencia matutina: “Las Mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la importancia de la Estrategia de Medidas Saludables, puesto que su implementación permitirá prevenir diabetes e hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas comunes en la población derechohabiente adulta mayor.

“Estas medidas saludables que se están anunciando y promoviendo son muy importantes para el ISSSTE. El ISSSTE tiene una derechohabiencia que tiene un porcentaje muy elevado de personas mayores. El 60 por ciento de las personas derechohabientes del ISSSTE son mayores de 40 años; el 40 por ciento es mayor de 60 años y, por lo tanto, el tema de la diabetes y la hipertensión son muy fuertes en nuestra institución”, remarcó.

Martí Batres afirmó que una prueba clara de los daños que provoca el consumo de productos con altos índices de azúcar es el aumento de la infraestructura médica, como por ejemplo, las salas de hemodiálisis con 50 equipos que brindan atención en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Acapulco, Guerrero; Torreón, Coahuila; y Tlajomulco, Jalisco, recientemente inaugurados.

“Cada vez incorporamos más y más equipos de hemodiálisis y esto implica o quiere decir que la calidad de vida de las personas que acuden a estos está ya muy deteriorada. Por lo tanto, necesitamos medidas saludables, medidas preventivas como estas que se han anunciado”, subrayó.

Finalmente, el director general del ISSSTE destacó que se informa a los derechohabientes sobre el impacto negativo que provoca en la salud el consumo de refrescos y comida chatarra.

“Simple y sencillamente lo que nosotros le comentamos a la gente directamente, a nuestros derechohabientes, es que para que puedan medir lo que significa un refresco en términos de azúcar, es como si a un café le echaran 15 cucharadas de azúcar, ¿qué cara pondríamos si frente a nuestros ojos le ponen 15 cucharadas de azúcar a un café? Pues eso es un refresco”, concluyó.