Descartan riesgo de epidemia por ameba "comecerebros" detectada en lagos artificiales de Mérida

Descartan riesgo de epidemia por ameba "comecerebros" detectada en lagos artificiales de Mérida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2026 a las 20:09:23
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Mérida, Yucatán, a 16 de octubre de 2026.– La presencia de amebas del género Naegleria en seis lagos artificiales de Mérida no representa, por sí misma, una emergencia sanitaria para la población, aclararon autoridades de salud y especialistas, quienes señalaron que el contagio es poco frecuente y requiere condiciones específicas para que el microorganismo ingrese al organismo.

Tras la muerte de un instructor de deportes acuáticos ocurrida en septiembre, las autoridades reforzaron la vigilancia de nueve cuerpos de agua en la ciudad. Como medida preventiva, se restringió el contacto con el agua en seis espacios donde se detectó la presencia de estos microorganismos.

Los especialistas explicaron que la infección asociada con la llamada ameba “comecerebros” ocurre cuando agua contaminada ingresa por la nariz y alcanza el sistema nervioso central. Precisaron que no se transmite de persona a persona ni se contrae por beber agua contaminada o caminar cerca de los lagos.

Asimismo, indicaron que todavía se requieren análisis más específicos para determinar cuáles de las muestras contienen la especie Naegleria fowleri, capaz de provocar una infección cerebral grave. Este padecimiento es extremadamente raro, aunque presenta una elevada tasa de mortalidad.

Los sitios donde se restringió el contacto con el agua son el lago de Plaza La Isla, los lagos Oriente y Principal de Cabo Norte, el del Zoológico del Centenario, el del Gran Parque La Plancha y el del Parque Ecológico del Poniente. En cambio, las pruebas realizadas en el lago Central de Cabo Norte, el Acuaparque y el Zoológico Animaya resultaron negativas.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a respetar las medidas preventivas mientras continúan los estudios y las labores de saneamiento en los espacios afectados, con el acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

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