Debe México visibilizar la menopausia como un tema de salud pública

Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- En México, cerca de 20 millones de mujeres de 45 años y más, de acuerdo con el último censo del INEGI, se encuentran en edad de vivir la perimenopausia, etapa de transición que incluye la menopausia. A pesar de su relevancia demográfica, este proceso sigue siendo invisible.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la menopausia representa un desafío de salud pública: las mujeres perimenopáusicas necesitan acceso a servicios sanitarios de calidad y a comunidades y sistemas que las respalden en esta transición.

Sin embargo, en la mayoría de los países la conciencia, información y servicios siguen presentando deficiencias importantes. La OMS advierte que “a menudo la menopausia es un tema que queda silenciado en las familias, las comunidades, los lugares de trabajo o los centros de salud”.

Para visibilizar esta realidad, el próximo 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia, se celebrará en el Museo Memoria y Tolerancia el foro Habitando mi menopausia. Hablemos claro, hablemos juntas, organizado por Plenilunia y Atha Bienestar. El encuentro busca romper silencios, ofrecer información basada en evidencia y brindar acompañamiento a las mujeres en esta etapa.

Actualmente se han identificado más de 40 síntomas vinculados al climaterio y la menopausia que afectan la calidad de vida: bochornos, insomnio, depresión, incontinencia, problemas de memoria, entre otros.

En el ámbito laboral, el climaterio y la menopausia siguen siendo etapas silenciadas. Ocho de cada diez mujeres en edad de menopausia que trabajan reconocen que difícilmente hablan de lo que atraviesan por vergüenza, y más del 60 por ciento ha presenciado bromas y chistes que minimizan esta experiencia en el trabajo.

Así lo documenta el dictamen de la Comisión de Salud del Senado de la República dado a conocer en octubre de 2023, lo que confirma la necesidad urgente de crear entornos laborales más empáticos, libres de estigmas y con políticas incluyentes que acompañen a las mujeres en esta etapa de su vida.

Durante el foro se abordarán de manera integral los principales retos de esta etapa, entre ellos los cambios hormonales y sus efectos en el sueño, el estado de ánimo y la salud sexual, mental y emocional. También se tratarán temas de nutrición, autocuidado y salud del piso pélvico, además de la necesidad de impulsar políticas públicas inclusivas que garanticen atención integral y acceso a servicios de calidad.

El programa reunirá a especialistas de primer nivel, entre ellos la Dra. Marimar Álvarez, cirujana plástica y CEO de Nova House; la Dra. Edith Cervantes, ginecobstetra especialista en biología de la reproducción; la Dra. Edna Cortés, uroginecóloga experta en piso pélvico; la Dra. Paloma de la Torre, ginecobstetra especialista en climaterio y menopausia; el investigador Bernard Kizer, especialista en hormonas femeninas; la periodista Paty Kelly; la Dra. Claudia Rampazzo, médico cirujano y psicoterapeuta clínica; Marcela Vázquez, presidenta de Mujer, Hormonía y Salud A.C.; y Fernanda Zárate, sexóloga clínica y psicóloga, quien además impartirá un taller de Vulva Care.

El foro también contará con experiencias vivenciales de Lilyán de la Vega, coach y escritora con enfoque de género; Karla Barajas, autora bestseller y creadora de contenido; Adi Pulido, terapeuta holística y guía de ceremonias; y Sophie Sosa Palazuelos, directora de Fundación Medita México, quien compartirá la importancia de la meditación como herramienta de acompañamiento en la menopausia.

Este esfuerzo colectivo cuenta con el respaldo de empresas como Bayer, Intimina, Exeltis, Lelo, Lala, Astellas, Cumlaude Lab, Salud Áurea, Turn Over, Natura, Therbal y Botanical Witsoom, así como de aliados estratégicos como Medita México, Menopausia en Armonía, Mujeres en Hormonía, No Pausa, Sin Reglas y Con M de Mujer.

El foro Habitando mi menopausia. Hablemos claro, hablemos juntas busca no solo abrir la conversación, sino también avanzar hacia una agenda de salud pública que deje atrás los tabúes y ofrezca a las mujeres las herramientas necesarias para transitar esta etapa con dignidad, salud y plenitud.