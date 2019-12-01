Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre 2026.- El Sindicato Federal Democrático de la Salud (SIFEDS) alzó la voz para denunciar que el severo deterioro en la atención médica pública obedece directamente a la deuda social y de certeza laboral que mantiene el IMSS Bienestar con el personal temporal, sumado a las severas carencias que sofocan a las unidades médicas y hospitales. Daniel Larrondo García, secretario general de la organización, expuso la profunda problemática que atraviesan los usuarios y el personal sanitario en el estado de Michoacán.

De acuerdo con el dirigente sindical, la atención dirigida a los sectores más vulnerables es cada día más deficiente ante este abandono institucional. Las unidades de primer nivel y los centros hospitalarios enfrentan un desabasto alarmante de medicamentos e insumos de trabajo, al grado de carecer incluso de guantes adecuados para las labores cotidianas. Larrondo García señaló que la promesa de contar con un sistema fortalecido a través del IMSS Bienestar quedó distante de la realidad, dejando a las familias desprotegidas mientras los nosocomios operan con deficiencias críticas.

En el aspecto laboral, la deuda principal radica en la falta de certeza jurídica para quienes trabajan bajo esquemas eventuales. Se prometió la basificación de más de 3 mil 500 empleados en la entidad, incluidos médicos y enfermeras hasta con quince años firmando contratos temporales cada semestre. Sin embargo, ese compromiso no se ha cumplido. Aunque en 2024 se realizó el traspaso de 3 mil 093 plazas, este movimiento benefició únicamente a quienes ya contaban con base federal, excluyendo a quienes verdaderamente necesitaban estabilidad.

Ante este panorama, la representación sindical dio a conocer que posee el registro oficial otorgado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta acreditación le permite afiliar, respaldar y defender a la totalidad de la plantilla, abarcando tanto a los empleados nativos como a los transferidos que buscan certidumbre en sus puestos; situación que no quedará descubierto por el sindicato, puesto que se ha trabajado en el acercamiento permanente ante las autoridades correspondientes y no abandonará la lucha por el trabajo digno y la atención médica adecuada porque esta es, hacia aquellos sectores más vulnerables.

Para revertir el estancamiento actual, la dirigencia plantea una propuesta concreta: la apertura de mesas directas de diálogo con la federación, la asignación presupuestal prioritaria para surtir insumos básicos en clínicas y hospitales, así como la activación de una ruta garantizada de basificación progresiva para el personal eventual, proyección que ya ha sido presentada a las autoridades estatales quienes han tomado con agrado la misma, pero se requiere que el IMSS Bienestar evite la omisión y realmente haga un trabajo digno como se prometió.