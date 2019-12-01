Continúa con acciones de vigilancia y prevención del dengue en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 15:59:07

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, exhorta a la población a mantener y reforzar las medidas preventivas ante la presencia de casos de dengue en el país. En este contexto, hace un llamado a eliminar los criaderos de mosquitos, adoptar medidas para prevenir las picaduras y acudir de manera oportuna a los servicios de salud ante la presencia de síntomas compatibles con esta enfermedad.

Con corte al 9 de octubre de 2026, en el estado de Querétaro se mantiene un caso local confirmado de dengue, registrado en el municipio de Querétaro, así como una defunción por esta enfermedad en la misma demarcación. A nivel nacional, con información al 5 de octubre de 2026, se han confirmado seis mil 798 casos de dengue y 26 defunciones asociadas a esta enfermedad.

Durante el presente año, las brigadas de vectores de la Secretaría de Salud han fortalecido las acciones de prevención y control del dengue en 66 localidades del estado. Como resultado de las campañas de d e s c a c h a r r i z a c i ó n, se recolectaron 52.7 toneladas. A su vez, se ejecutaron acciones de control larvario, colocando abate en 50 mil 245 casas y 106 mil 537 depósitos para protección de 124 mil 297 habitantes; se efectuó rociado intradomiciliario a mil 950 casas; se realizó fumigación espacial en mil 724 hectáreas. Se colocaron 29 mil 660 ovitrampas en localidades de riesgo, con recolección de 274 mil 755 huevecillos.

Ante un caso probable de dengue, se inicia con el protocolo para dar seguimiento epidemiológico y realizar la búsqueda intencionada de casos; al mismo tiempo, las brigadas de vectores realizan recorridos casa por casa para vigilar que no haya criaderos de moscos y efectúan acciones para eliminar al agente transmisor, por lo que se pide a la población permitir el acceso al personal, el cual asiste con identificación y uniforme para trabajar en las áreas en las que se localiza riesgo.

El dengue es una enfermedad causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito (Aedes aegypti) infectado; toda persona puede padecerla, incluso quienes se contagiaron de forma anterior. Por ello, en el estado de Querétaro se efectúan de manera permanente acciones de vigilancia epidemiológica.

Cabe señalar que entre los signos o síntomas que se pueden presentar por este contagio son fiebre y al menos uno de los siguientes: dolor de cabeza intenso, náusea y/o vómito, malestar general, dolor muscular o articular, dolor detrás de los ojos y sarpullido. Los datos de gravedad son: dolor abdominal intenso, fatiga, vómito persistente o con sangre, somnolencia y sangrado de encías y nariz, en orina o excremento.

Dentro de las acciones con mayor impacto para la prevención y el control de la enfermedad son:

I. Eliminar criaderos de mosquitos de la siguiente forma:

● Lavar con jabón y cepillo o esponja cubetas, piletas, tinacos, cisternas, floreros y cualquier recipiente que pueda almacenar agua, en toda la superficie que ha tenido contacto con el agua.

● Tapar todo recipiente que almacene agua para consumo u otras actividades.

● Lavar y cambiar el agua de recipientes en un tiempo no mayor a siete días.

● Voltear todos los recipientes que puedan acumular agua para que se mantengan secos. También perforar las macetas para evitar que acumulen agua.

● Tirar botellas, llantas, latas y otros recipientes que puedan acumular agua y ya no se utilicen.

II. Protegerse de las picaduras de mosquitos:

● Utilizar manga larga y pantalones, de preferencia de colores claros.

● Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

● Aplicar en la piel repelente de insectos.

● Colocar pabellones para camas.

● Al caer la noche, cerrar puertas y ventanas y no dormir a la intemperie.

● Al viajar a lugares donde se sospeche de la presencia de dengue, utilizar zapatos cerrados y extremar precauciones.

III. Colaborar con los servicios de salud y la comunidad en actividades de eliminación y control de mosquitos.

IV. En caso de tener síntomas: No automedicarse, acudir a la unidad de salud más cercana, tomar mucha agua, guardar reposo y seguir las indicaciones médicas.

La Secretaría de Salud, recomienda a las personas que viajen a entidades del país con transmisión activa de dengue mantenerse atentas a su estado de salud. En caso de presentar fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náusea, vómito, sarpullido o cualquier otro síntoma compatible con la enfermedad al regresar a Querétaro, es fundamental acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica y evitar la automedicación.