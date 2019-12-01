Consolidan estrategia estatal 2026 para la prevención de adicciones y fortalecimiento de la salud mental

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro y vicepresidenta del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), María Martina Pérez Rendón, encabezó la primera sesión ordinaria del organismo, con el objetivo de presentar la estrategia de trabajo 2026 en materia de prevención de adicciones y fortalecimiento de la salud mental en la entidad.

La titular de Salud y vicepresidenta del Consejo destacó la presentación y puesta en marcha del Protocolo de Supervisión de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones, instrumento que permitirá estandarizar los procedimientos durante las visitas de verificación y fortalecer la calidad, seguridad y apego a la normatividad en los centros.

Asimismo, la funcionaria estatal subrayó la importancia de incorporar herramientas tecnológicas para agilizar los procesos de atención en materia de salud mental y adicciones, optimizar el seguimiento de casos y mejorar la capacidad de respuesta institucional.

El comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos Méndez, recalcó que durante 2026 se fortalecerán los programas preventivos en comunidades y centros educativos, además de impulsar la participación social como eje estratégico para disminuir los factores de riesgo y consolidar los factores de protección de la salud mental en los 18 municipios del estado.

Durante la sesión se definieron las líneas prioritarias que orientarán las acciones interinstitucionales en la entidad, enfocadas en la prevención, detección oportuna, atención integral y seguimiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas, así como en la promoción y el fortalecimiento de la salud mental en la población.

La reunión se realizó de manera virtual y contó con la participación del director de Gobierno, Ricardo de la Vega López, así como de representantes de diversas instancias gubernamentales.