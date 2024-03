Conoce cómo prevenir el virus coxsackie que afecta a menores de 5 años

Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2024.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) exhorta a la población a identificar a tiempo y a prevenir la enfermedad de manos, pies y boca, padecimiento producido por el virus coxsackie, que si bien, no es grave y en la entidad no se han registrado casos, es altamente contagiosa y común en bebés y menores de cinco años.



Se trata de un virus que se aloja en el intestino y que se contagia a través del contacto directo de saliva, flemas y mucosidad nasal. Sin embargo, se puede evitar con el lavado frecuente de manos con agua y jabón; no tocando ojos, nariz y boca con manos sucias; y con la desinfección de superficies y objetos de uso frecuente como juguetes, vasos, cubiertos, cobijas y manijas de puertas, sobre todo en guarderías.



También se puede prevenir si se evita saludar de beso y al no compartir vasos y cubiertos; por ello la importancia de mantener una adecuada higiene personal y de identificar a tiempo los síntomas como fiebre alta, dolor o picazón de garganta, úlceras en la boca, sarpullido en manos y plantas de los pies y malestar en general.



Ante estos signos es importante acudir al centro de salud más cercano y reportar la situación a la guardería o escuela del infante. La enfermedad de manos, pies y boca es altamente contagiosa y genera molestias que pueden tratarse con medicamentos para controlar el dolor por las ámpulas, las cuales duran de siete a 10 días.



Por ello, la SSM pide a padres y madres de familia, tutores y personal de guarderías promover el lavado frecuente de manos en niñas y niños, mantener limpios y desinfectados los espacios comunes como comedores, áreas de juego y dormitorios para prevenir contagios.