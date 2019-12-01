Enfrentamiento armado en pleno centro de Monterrey, Nuevo León, deja un saldo de 7 personas heridas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 22:48:00

Monterrey, Nuevo León, a 5 de febrero de 2026.- Un enfrentamiento entre dos presuntos grupos criminales rivales, relacionados con la venta de drogas, se registró la tarde de este jueves en el centro de Monterrey y dejó como saldo siete personas heridas, entre ellas una menor de edad de 16 años y un adulto mayor, informaron autoridades de seguridad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló que los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, en el cruce de las avenidas Juárez y Aramberri, una zona de alta afluencia. De manera preliminar, se investiga la posible participación de cuatro individuos.

Las personas lesionadas por las balas perdidas fueron identificadas como Norma, de 43 años; Diego, de 60; Raquel, de 42; Ofelia, de 55; Ericka, de 43; Alizon, de 16, y Gilberto, de 46 años. Algunos de ellos fueron trasladados al Hospital 21 del IMSS y otros al Hospital Metropolitano; de acuerdo con las autoridades, ninguno presenta heridas de gravedad.

El comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que durante la noche se analizaban imágenes captadas por las cámaras del C4 de la corporación municipal.

“Ya tenemos imágenes de los sujetos y nos falta nada más que la policía ministerial, cuando abra la carpeta de investigación, solicite el resto de los videos de particulares para complementar todo lo que sucedió”, declaró ante medios de comunicación.

Más tarde, en entrevista telefónica, el funcionario explicó que el incidente se originó por un conflicto entre grupos contrarios dedicados al narcomenudeo. “Lo que sucede es que se encuentran dos grupos antagónicos de los que andan vendiendo droga y discuten (...), al menos uno de ellos saca un arma, hace varias detonaciones. No impacta en los delincuentes, pero las balas perdidas lesionan a 7 personas”.

Sánchez Quiroz agregó que en el primer cuadro de la ciudad se realizan detenciones de manera cotidiana, además de aseguramientos de armas y sustancias ilícitas.

“Son sujetos que se conocen entre ellos, y por eso cuando se identifican en un punto cometen este tipo de ilícitos o tienen ese tipo de acciones”, subrayó.

Indicó también que en el área donde ocurrió la balacera, durante el año pasado, aproximadamente 870 personas fueron puestas a disposición de las autoridades por distintos delitos.

El comisario mencionó que la mañana del mismo jueves se reportó otro incidente en el cruce de Juárez y Colegio Civil. “Una persona apareció desnuda y supuestamente los comerciantes lo habían amarraron a un poste, pero no fue cierto.

“Es gente que se dedica al tema del narcomenudeo; lo confunden con alguien más y lo privan de su libertad. Es un señor grande de 55, casi 60 años, que trabaja de guardia. Lo metieron a una habitación”, explicó.

Finalmente, Eduardo Sánchez Quiroz afirmó que las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones en ambos casos.