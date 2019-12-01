Confirman brotes de clembuterol y salmonela en Peñamiller, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 18:45:30

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto de 2025.- La secretaria de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, confirmó que el brote de intoxicación registrado en el municipio de Peñamiller fue provocado tanto por clembuterol como por salmonela, esto después de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes a un lote de carne.

“Ya hay una conclusión, salió una muestra de producto cárnico salió positiva a clembuterol, en el rastreo que se hizo proviene de Nuevo León, ya se notificó a COFEPRIS de allá para que ellos también hagan su propio rastreo”, dijo.

Explicó que el paquete contaminado fue identificado como proveniente de Nuevo León, por lo que ya se dio aviso a las autoridades sanitarias de aquella entidad para que inicien una investigación correspondiente.

Respecto a los efectos en la salud de los consumidores, detalló que al menos 10 personas presentaron síntomas relacionados con el consumo de carne con clembuterol, aunque en siete de los casos se confirmó también la presencia de salmonela.

“La conclusión es que clínicamente varias de estas personas tuvieron síntomas de intoxicación por clembuterol y entonces damos como un brote mixto, de la presencia de clambuterol y de la presencia de salmonela, algunos tuvieron diarrea, tuvieron síntomas también de clambuterol”.

Finalmente, señaló que ya se notificó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que realice las inspecciones necesarias y pueda determinar el origen exacto de la carne contaminada.