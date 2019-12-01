Confirman 12 casos de sarampión en Querétaro en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 14:37:59

Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero 2026.- La Secretaría de Salud del estado confirmó 12 casos de sarampión en la entidad durante lo que va del año, con el último registrado el pasado 06 de febrero, confirmó Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia estatal.

Subrayó que se han intensificado las acciones de búsqueda activa de casos y vacunación, recordando que se trata de una enfermedad prevenible gracias a la inmunización, disponible de manera gratuita en todas las unidades del sector público.

Explicó que la vacuna contra el sarampión se aplica en dos dosis; la primera al cumplir un año de edad y la segunda dosis: a los 18 meses para quienes nacieron a partir de 2022, o a los 6 años para quienes nacieron antes de esa fecha.

Además, invitó a la población de 10 a 49 años a acudir a los centros de salud para completar esquemas o recibir la vacuna en caso de duda sobre su historial. En contraste, los adultos mayores de 50 años no requieren vacunación, pues ya estuvieron expuestos al virus en epidemias previas y cuentan con inmunidad natural o refuerzos de campañas anteriores.

Pérez Rendón detalló que el sarampión inicia con síntomas similares a un catarro:

Fiebre elevada (38° o más) que desciende súbitamente; congestión nasal, ojos rojos, estornudos y malestar general.

“Posteriormente aparecen las características ronchas en la piel, que comienzan en la cara y se extienden al resto del cuerpo. Ante cualquier sospecha, la población debe acudir de inmediato a las unidades de salud para recibir diagnóstico oportuno y evitar complicaciones”.

Respecto al uso de cubrebocas, aclaró que en Querétaro no es obligatorio por el momento, aunque se recomienda en personas enfermas para evitar contagios. El Comité Técnico de Salud sesiona de manera permanente y evaluará nuevas medidas si el número de casos aumenta.

Llamó a fortalecer el filtro familiar y escolar, evitando que menores con síntomas respiratorios asistan a clases, con el fin de reducir riesgos de propagación.