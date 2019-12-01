Concluye IMSS Michoacán Unidad de Hemodiálisis  del HGSZ No. 7 en La Piedad

La Piedad, Michoacán, a 23 de octubre 2026.- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán y el sector patronal de la región del bajío michoacano supervisaron la conclusión de la nueva y moderna Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 7, en La Piedad.

El titular del IMSS en la entidad, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga y empresarios de la región, recorrieron la sala instalada en un área total de 472 metros cuadrados, donde recibirán su tratamiento de reemplazo de la función renal los pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC), pertenecientes a la zona limítrofe con los estados de Guanajuato y Jalisco.

Se trata de una sala con nueve espacios más un aislado para enfermos renales, quienes recibirán en breve el tratamiento en su misma demarcación de origen, para evitar largos y continuos traslados, hasta tres veces por semana, a la ciudad de Zamora, donde reciben su tratamiento.

La Unidad de Hemodiálisis cuenta con áreas como: consultorio de Nefrología, estabilización, lavabos, Nutrición, Trabajo Social, sala de espera, control general, control de talla y peso, sanitarios, vestidores, central de enfermeras, sala de hemodiálisis con nueve espacios y un aislado, RPBI, ropería, séptico, aseo, almacén de insumos, almacén de filtros, guarda equipo y tratamiento de agua, entre otras.

Van-Dick Puga expuso que dicha obra representa la unión de esfuerzos entre el sector patronal de La Piedad y el IMSS, en aras de atender un padecimiento grave de los trabajadores de la región.

Indicó que con dicha desconcentración del servicio de hemodiálisis que realiza el IMSS en Michoacán, la región de La Piedad se sumará en breve a los servicios que también en breve se ofertarán tanto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 81 de Uruapan como en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) No. 12 de Lázaro Cárdenas y a los espacios entregados el año próximo anterior del Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 de Uruapan.

Por su parte, el empresario del sector agropecuario de la región, Alipio Bribiesca Tafolla, mostró su satisfacción por la conclusión de la Unidad de Hemodiálisis “que será de gran ayuda para los trabajadores y sus familias de nuestros centros laborales, para que reciban aquí mismo su tratamiento y evitarán trasladarse a Zamora y Morelia para ello”.

Asimismo, destacó la participación del empresario Enrique García, que convocó al sector empresarial a solidarizarse con el IMSS en la construcción de la Unidad de Hemodiálisis que hoy visitaron.

De igual forma, la representante de la empresa Nu-tres, Claudia Leticia Barajas Luna, celebró la coordinación entre el sector patronal y el IMSS para atender a pacientes de la región, a través de esa nueva Unidad de Hemodiálisis.

En tato que la diputada local Ana Vanesa Caratachea Sánchez también mostró su beneplácito, ya que las anteriores inquietudes planteadas para su distrito en materia de salud y atención de enfermedades tienen con esa nueva Unidad de Hemodiálisis una respuesta positiva en beneficio para la población derechohabiente.

En ese sentido, el director del HGSZ No. 7, doctor Efraín Morales Garibay, recordó que la insuficiencia renal crónica es la condición en que existe falla renal en un paciente, por lo que, al dejar de funcionar de manera normal los riñones se hace necesario un tratamiento sustitutivo de la función renal, lo que implica tratamientos como diálisis peritoneal o hemodiálisis.

Explicó que la hemodiálisis consiste en conectarse a una máquina que realiza las funciones renales, como limpiar de impurezas el torrente sanguíneo y ello implica permanecer de tres a cuatro horas durante tres veces por semana para tal finalidad.

Durante la visita al nosocomio también se entregó una nueva ambulancia para el servicio de traslados foráneos de pacientes hospitalizados.

En el recorrido participaron, además, el encargado del departamento de Construcción Inmobiliaria del IMSS, Arturo Moreno Silva; el subdelegado del IMSS en Zamora, Miguel Amezcua Alejo; el director de la UMF No. 77, doctor Jesús Arelano Garibay; el notario público Luis Alberto Montaño García, así como los integrantes del Cuerpo de Gobierno del centro hospitalario, entre otras personas.