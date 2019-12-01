Con Ferias de la Salud se impulsa la Prevención en Uruapan

Con Ferias de la Salud se impulsa la Prevención en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 16:06:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 23 de noviembre de 2015.- Con el firme objetivo de prevenir enfermedades y morbilidades estacionales, la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizó una Feria de la Salud integral en la Pérgola Municipal. 

El evento fue organizado por el doctor Guillermo López Aguilera, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, en colaboración estratégica con el DIF Municipal y la Regiduría de Salud ya que dicha iniciativa se enmarca dentro de las acciones prioritarias del Plan de la Paz y Justicia por Michoacán.

La Feria de la Salud ofreció un amplio abanico de atenciones para combatir y detectar padecimientos en etapas tempranas. 

Entre los servicios más importantes se destacaron la inmunización a través de la aplicación de vacunas contra la influenza estacional y COVID-19, detección rápida con la toma de presión arterial, y pruebas rápidas para la detección de diabetes y VIH, entre otros.
 
Se efectuaron tomas de muestras a través del examen de Papanicolaou, mientras que para prevenir el cáncer de mama se explicó detalladamente sobre la técnica correcta de la autoexploración mamaria.

En salud bucal, se orientó y realizaron detecciones de caries y otros problemas bucodentales. 

Mientras que en Salud Animal (Zoonosis) con aplicación de biológicos contra la rabia a mascotas y pláticas informativas.

En tanto personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ofreció orientación sobre el clorado del agua y obsequió plata coloidal con sus respectivas instrucciones.

Adicionalmente, se entregaron medicamentos a adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas y crónico-degenerativas que lo requirieron, garantizando la continuidad de sus tratamientos.

La Jurisdicción Sanitaria 05 subraya la importancia de estas jornadas como herramienta clave para proteger la salud de la sociedad, de ahí que se acercan servicios médicos y de laboratorio gratuitos de detección y atención a la población a fin de alcanzar el bienestar colectivo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga muerte de una mujer en colonia Colinas de Santa Cruz de Querétaro
Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Acribillan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz
Más información de la categoria
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Pemex se deslinda de triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; aseguran no hay contrato de por medio con dueño
Comentarios