Con Ferias de la Salud se impulsa la Prevención en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 16:06:07

Uruapan, Michoacán, a 23 de noviembre de 2015.- Con el firme objetivo de prevenir enfermedades y morbilidades estacionales, la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) realizó una Feria de la Salud integral en la Pérgola Municipal.

El evento fue organizado por el doctor Guillermo López Aguilera, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, en colaboración estratégica con el DIF Municipal y la Regiduría de Salud ya que dicha iniciativa se enmarca dentro de las acciones prioritarias del Plan de la Paz y Justicia por Michoacán.

La Feria de la Salud ofreció un amplio abanico de atenciones para combatir y detectar padecimientos en etapas tempranas.

Entre los servicios más importantes se destacaron la inmunización a través de la aplicación de vacunas contra la influenza estacional y COVID-19, detección rápida con la toma de presión arterial, y pruebas rápidas para la detección de diabetes y VIH, entre otros.



Se efectuaron tomas de muestras a través del examen de Papanicolaou, mientras que para prevenir el cáncer de mama se explicó detalladamente sobre la técnica correcta de la autoexploración mamaria.

En salud bucal, se orientó y realizaron detecciones de caries y otros problemas bucodentales.

Mientras que en Salud Animal (Zoonosis) con aplicación de biológicos contra la rabia a mascotas y pláticas informativas.

En tanto personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ofreció orientación sobre el clorado del agua y obsequió plata coloidal con sus respectivas instrucciones.

Adicionalmente, se entregaron medicamentos a adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas y crónico-degenerativas que lo requirieron, garantizando la continuidad de sus tratamientos.

La Jurisdicción Sanitaria 05 subraya la importancia de estas jornadas como herramienta clave para proteger la salud de la sociedad, de ahí que se acercan servicios médicos y de laboratorio gratuitos de detección y atención a la población a fin de alcanzar el bienestar colectivo.