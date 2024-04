Con acciones integrales, combate frontal al dengue: SSM

Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2024.- Michoacán no baja la guardia en el combate al dengue y de enero a la fecha se han fumigado 96 mil 28 hectáreas de calles, baldíos, orillas de ríos, panteones, escuelas y viviendas, principalmente en los municipios de Huetamo, Tzitzio, San Lucas, Nocupétaro, Morelia y Lázaro Cárdenas, donde se concentra el mayor número de los 587 casos que se registran hasta el momento.



Además, se han aplicado 156 mil 829 trampas para erradicar las larvas que deja el mosquito transmisor del dengue Aedes Aegypti y evitar así su reproducción; esto ha sido en lotes baldíos, áreas verdes, casas y sitios públicos, además de que se han aplicado 112 mil 875 trampas especiales para los huevecillos que deja este insecto y evitar así su proliferación.



En las viviendas el personal de Vectores de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha nebulizado y termonebulizado con insecticida a 40 mil 414 casas, y descacharrizado y retirado 33 toneladas de llantas, fierros, muebles y cacharros del interior de las viviendas visitadas, en el afán de que los mosquitos no tengan donde poner sus nidos, al igual que las chinches, ratas, cucarachas y alacranes.



Es por ello que la SSM exhorta a la población a no bajar la guardia y a continuar con las medidas para evitar la proliferación del dengue, tapando tinacos, cambiando el agua a floreros, no teniendo cacharros en las viviendas, tapando pilas, aljibes y tinacos y acudiendo al centro de salud más cercano en caso de detectar algún signo de alarma, sobre todo si en lo que va del año se han presentado 587 casos nuevos de dengue.