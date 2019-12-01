Feminicidio en Culiacán: ultiman a mujer dentro de su vivienda

Feminicidio en Culiacán: ultiman a mujer dentro de su vivienda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 07:58:42
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Culiacán, Sinaloa, 12 de abril del 2026.- Una mujer fue asesinada al interior de su domicilio en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán, Sinaloa, en un hecho que generó preocupación entre habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, cerca del mediodía del sábado se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que alertó a vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.

Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a la víctima sin vida tras una agresión directa.

El área fue acordonada mientras personal de servicios periciales realizó el procesamiento de la escena.

La movilización generó tensión entre los residentes del sector, al tratarse de un entorno habitacional.

Este caso se suma a una racha de violencia en la capital sinaloense, donde al menos cinco mujeres han sido asesinadas en menos de una semana.

Autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el crimen.

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